Dólar vira e sobe com impasse na eleição dos EUA

06/11/2020 | 09:50



O mercado de câmbio começou a sessão desta sexta-feira em baixa, mas o dólar virou para o lado positivo em meio à indefinição na eleição americana e promessa do presidente Donald Trump de levar o resultado da apuração à Suprema Corte do país. A valorização ante o real acompanha o dólar forte frente peso mexicano, rublo, lira turca e rand em meio a perdas ao redor de 3% do petróleo e quedas nas bolsas.

O IPCA de outubro acima da mediana esperada é monitorado, mas tem peso menor nos ajustes do dólar, após o IGP-DI ter intensificado a alta a 3,68% em outubro, contra 3,30% em setembro, superando o teto das estimativas coletadas na pesquisa do Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado (+3,50%).

Às 9h37 desta sexta, o dólar à vista subia 0,24%, a R$ 5,5591, após acumular perdas de 3,25% nessa semana. O dólar futuro de dezembro avançava 0,59%, a R$ 5,5650.