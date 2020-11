06/11/2020 | 09:50



Em meio ao recuo do dólar ante o real e IPCA de outubro acima da mediana esperada, os juros futuros ficam no meio do caminho, ao redor da estabilidade, nesta sexta-feira, dia 6. O IPCA subiu 0,86%, de 0,64% em setembro e mediana das estimativas de 0,84%. Às 9h18 desta sexta-feira, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,43%, de 7,42% na véspera, e o para janeiro de 2023 marcava 5,03%, mesma taxa do ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2022 também estava no ajuste anterior, a 3,45%.