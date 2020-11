Anitta recebe tapa no bumbum do rapper Xamã e internautas shippam os dois juntos

06/11/2020 | 09:11



Anitta e o rapper Xamã estão dando o que falar nas redes sociais por conta de um vídeo que fizeram juntos e foi divulgado na noite da última quinta-feira, dia 5.

Na publicação, Anitta aparece recebendo um tapinha no bumbum de Xamã. Em clima caliente, os dois dançam juntos ao som da música Meu Lado da História, de Choji e Nandx710.

A letra da canção, inclusive, tem pegada sensual e bem sugestivas: Agora o Choji vai rodar o mundo / 'To tranquilo com essa mina linda / Me amarro em dar tapa naquela bunda / Mas prefiro quando ela vem por cima / Agora as bitches vem 'ni mim / Vem 'ni mim / Vem 'ni mim yeah

Solteira desde julho, quando terminou o namoro com Gui Araujo, Anitta já roubou a cena por causa do clima de paquera em Xamã. Em setembro, o rapaz escreveu na web: Só me rendo por você, amor, na legenda de uma foto em que aparece usando uma camisa branca. Nos comentários, Anitta deixou um emoji de olhinhos, indicando que estava de olho no rapaz.

O assunto, claro, viralizou nas redes sociais, assim como o vídeo, e muita gente pediu para que os dois ficassem juntos.