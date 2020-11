Grávida, Virgínia Fonseca é pedida em casamento por Zé Felipe

06/11/2020 | 09:10



Uau! De acordo com Leo Dias, Zé Felipe pediu Virgínia Fonseca em casamento na última quinta-feira, dia 5. O pedido, revelado por fontes em contato com o colunista, teria sido feito em Londrina e, pelo que parece, será postado no canal do YouTube de Virgínia nesta sexta-feira, dia 6, ao 12h.

Grávida do primeiro filho, Virgínia já havia brincado anteriormente durante uma entrevista com Leo Dias que o pedido de casamento de Zé Felipe estava demorando demais para acontecer

- Eu que vou ter que pedir o Zé Felipe em casamento, disse.

Mas, pelo visto, a espera acabou! Nas redes sociais, a influenciadora digital já anunciou que um novo vídeo irá sair em seu canal, porém, fez mistério sobre o assunto. O jeito é esperar!