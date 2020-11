Ex-parlamentar, tucano critica PSDB e renuncia à candidatura

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020 | 00:24



Parlamentar em Santo André entre 1993 e 1996 e candidato novamente após 24 anos, Astrogildo de Sousa (PSDB) avisou que irá renunciar à candidatura a vereador na cidade sob críticas ao comando do tucanato. Ligado a movimento de moradias, ele reclamou de desrespeito da cúpula local em relação à sua campanha, a despeito de privilégios a outros concorrentes. “Grupo do partido não tem o mínimo de sensibilidade a quem está nas ruas. Não ajudou em nada. Recebi R$ 1.000 (de fundo eleitoral) há mais de um mês, enquanto existem repasses grandes aos demais (correligionários).”

Astrogildo afirmou ter encaminhado internamente na sigla a sua retirada do processo, bem como encerrado as contas bancárias relativas à candidatura. “Pedi a renúncia, que o próprio partido deve formalizar (nos próximos dias)”, disse. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o nome ainda consta como apto. Na sequência, o ex-vereador adiantou que irá fazer carta solicitando desfiliação do PSDB. Tucanos ouvidos pelo Diário consideram, por outro lado, que a decisão refere-se a migrar apoio integral à campanha do filho Júnior Souza (SD), candidato também na cidade por vaga na Câmara.

Apesar da declaração direcionada ao tucanato, ele blindou, contudo, o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Ele, sim, demonstrou respeito ao trabalho, falou da importância de estarmos juntos, só que não tivemos a mesma valorização do restante.”

Presidente municipal do PSDB, Edson Salvo Melo relatou que não foi informado sobre a decisão. “Reclamar (em relação à liberação de recursos) considero até normal, mas houve nada a ponto de dizer que não era candidato. Ele é pessoa que tem experiência partidária”, lamentou o dirigente, ao citar que o partido obteve cerca de R$ 150 mil de transferência do fundo para repartir entre campanhas majoritária e proporcional, com divisão também de cota feminina e de negros.