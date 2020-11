Evolução da era digital

Do Diário do Grande ABC



05/11/2020 | 23:59



A implantação do sistema de telefonia móvel 5G vai melhorar sobremaneira a forma de comunicação via celular. A transmissão de dados será até 100 vezes mais rápida que nos dias atuais. Além disso, permitirá a utilização de muitos outros recursos. Se hoje, com o 4G, existe a disponibilidade de aplicativos para quase todos os fins e recursos que transformam o aparelho em GPS ou que permite o pagamento de contas no lugar do cartão, com a nova tecnologia é perfeitamente possível pensar em carros autônomos pelas ruas e até mesmo em avanços nas instalações da chamada indústria 4.0.

Apesar das possibilidades, o 5G recentemente foi alvo de polêmicas. Dentre as insinuações, estão a de que o chip necessário para o uso da nova telefonia seria responsável pela transmissão do coronavírus. Ou que as ondas emitidas iriam controlar a mente dos seres humanos. Tudo isso por conta de a maior parte da tecnologia empregada ter a China como origem. Como se do país oriental não viessem tantos outros produtos, como confecções, calçados, brinquedos, veículos e aparelhos eletrônicos, incluindo os celulares.

No Brasil, o leilão do 5G deverá ocorrer no próximo ano. Entretanto, até o fim do ano os moradores de 17 bairros de Santo André, São Bernardo e São Caetano vão começar a ter acesso ao novo sistema. Uma das operadoras vai ofertar o serviço adaptando as antenas e demais equipamentos que hoje são usados para o 4G. Segundo a responsável pela empresa, tais localidades foram escolhidas como pioneiras em virtude da alta demanda no tráfego de dados.

O Grande ABC sempre foi um território de vanguarda. Foi solo fértil para a indústria automotiva brasileira, que cresceu, se desenvolveu e, desde o fim da década de 1950, gera empregos e riquezas. E que, agora, começa ganhar protagonismo com o setor de defesa.

O início antecipado do 5G é mais um motivo de distinção. O crescimento do serviço certamente oferecerá inúmeras possibilidades às pessoas físicas e jurídicas.