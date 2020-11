Região tem 73.881 casos e 2.805 mortes por coronavírus

Da Redação



05/11/2020 | 22:42



As sete cidades registram 73.881 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Entre as vítimas, 2.805 faleceram. Nos boletins epidemiológicos divulgados nesta quinta-feira (5), as prefeituras confirmaram mais 325 infectados e oito mortes – nesta semana, 32 perdas já foram contabilizadas.

Cidade com a maioria dos casos do Grande ABC, São Bernardo soma 31.282 infectados e 973 óbitos, seguida por Santo André ( 20.423 positivos e 647 falecimentos), Diadema (9.607 confirmações e 474 mortes), Mauá (6.443 casos e 356 perdas), São Caetano (4.252 infectados e 240 óbitos), Ribeirão Pires (1.253 positivos e 88 falecimentos) e Rio Grande da Serra (621 confirmações e 27 perdas). São 64.594 recuperados ao todo.

Conforme publicado pelo Diário, homens (55,2%) com 60 anos ou mais (75,9%) são as principais vítimas fatais da infecção na região. Além disso, pelo menos 42,7% delas tinham cardiopatia e 30,5%, diabete, segundo dados da Fundação Seade. O perfil é semelhante ao do Estado, onde 57,6% dos falecidos eram homens e 76,5% eram idosos.

ESTADO E PAÍS

Em São Paulo, acumula 1.125.936 diagnósticos e 39.717 mortes de Covid ao todo. Nesta semana, a média diária de óbitos está abaixo de 100, quantidade equivalente à observada em abril. “Estamos com indicadores que nos remetem ao primeiro momento da pandemia, entre março e abril. Aqui, em São Paulo, a pandemia está sob controle”, afirmou o governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva.

O governador assinalou que há relatos de aumento de casos em razão de encontros sociais. “Não podemos esquecer que ainda estamos no meio da pandemia e em quarentena. As pessoas perderam o medo que elas tinham no passado”, reforçou Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde. O Centro de Contingência não descarta a possibilidade das cidades retrocederam de fase no Plano São Paulo caso as contaminações voltem a crescer no Estado.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra 5.612.319 casos positivos e 161.736 falecimentos. A Pasta não atualizou o número de recuperados ontem, permanecendo em 5.064.344 curados.