EC São Bernardo faz ajustes para segundo jogo da semifinal da Série A-3 contra o Comercial





05/11/2020



O EC São Bernardo tem realizado os últimos ajustes para o segundo jogo da semifinal da Série A-3 do Campeonato Paulista. Na primeira partida, no domingo, o time voltou do Interior com vitória por 3 a 1 contra o Comercial e pode perder por até um gol no duelo de volta, amanhã, em casa.

Caso consiga a classificação, o Cachorrão poderá brigar pelo título e já terá garantida a vaga na Série A-2 do ano que vem, fato que não ocorre desde 1989. Independentemente se o troféu vier, todas as atenções estão voltadas para essa subida de categoria.

“A gente está trabalhando bastante essa questão do foco e, por isso, temos que manter os pés no chão para conseguir o nosso objetivo. Vamos em busca do que planejamos desde o começo do ano”, comenta o meia Lucas Gomes, que espera completar a marca de 50 partidas pelo EC São Bernardo neste fim de semana. “Acabou caindo bem no jogo mais importante do ano, mas tomara que eu desfrute dessa marca atingida com o acesso para ser bem especial.”

No outro lado da chave, Velo Clube e Noroeste empataram em 0 a 0 no primeiro jogo. A segunda partida entre as equipes também ocorre amanhã, em Bauru (mando do Noroeste).