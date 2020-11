Agência NovaCin adquire conjunto com oito obras do fotógrafo J.R.Duran

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020



Parte da história de um dos maiores nomes da fotografia mundial, o espanhol radicado no Brasil José Ruaix Duran, está agora no Grande ABC. A agência de publicidade NovaCin (Rua Nossa Senhora de Fátima, 89, Santa Paula), de São Caetano, adquiriu série de obras do fotógrafo e o conjunto com oito peças fará parte de seu acervo permanente.



CEO e diretor de atendimento e planejamento da NovaCin, Ivan Cavassani, explica que o acervo representa a valorização de trabalho memorável na fotografia mundial. “O olhar de Duran é extraordinário e, para nós, é uma honra ter obras de relevância global em nosso espaço”.



Conhecido principalmente pelo trabalho realizado em revistas como Vogue, Elle Brasil e Playboy, J.R. Duran começou a carreira nos anos 1970, mesmo período em que se mudou da Europa para São Paulo.



O fotógrafo realizou sua primeira exposição, Beijos Roubados, em 1984, na Galeria Paulo Figueiredo, na Capital paulista. Ganhador de sete prêmios Abril de Jornalismo, ele se tornou nome importante no universo publicitário.



Em 1989, o fotógrafo foi viver em Nova York, nos Estados Unidos, onde construiu carreira nos mercados norte-americano e europeu. Em 1995 retornou ao Brasil para trabalhar com direção de comerciais de TV.