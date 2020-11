Parque Oriental ganha obra de arte em cerâmica

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



05/11/2020 | 21:17



Quem visitar o Parque Oriental, em Ribeirão Pires, terá novo atrativo na Casa do Origami. O local conta agora com escultura em homenagem a Sadako Sasaki (1943-1955), menina que aos 2 anos sofreu o impacto do ataque da bomba de Hiroshima, em 1945, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



A obra é criação do artista plástico de Ribeirão Pires Elizeu Ricco, 48, morador do bairro Vila Suíssa. A criação foi produzida em cerâmica terracota, mede 28 centímetros de altura (incluindo a base) e foi doada à Prefeitura.



O artista plástico explica que sempre gostou da cultura japonesa e já havia realizado outros trabalhos dentro da temática em desenhos, pinturas e modelagens.

“Quando soube que o parque seria revitalizado e que haveria mosaico em homenagem à história da Sadako Sasaki, me ofereci e surgiu a oportunidade de fazer este trabalho e deixá-lo exposto no parque. Concluí a obra em uma semana e meia, após tempo de pesquisa para que a escultura ficasse o mais próxima possível da Sadako”, contou Elizeu.



Em outubro o espaço também recebeu presente, que foi a doação de 1.100 tsurus de origami. Eles foram enviados por moradora do município que preferiu não divulgar seu nome. Assim como a obra de Ricco, eles estão expostos na Casa do Origami.



Os que quiserem participar da iniciativa e doar origamis podem entregá-los às equipes do parque. O horário de funcionamento do local é de terça a domingo, das 8h às 16h (Rua Major Cardim, 3.100, Estância Noblesse).



Para visitar o espaço, que tem entrada gratuita, é obrigatório uso de máscara de proteção. Há aferição de temperatura na entrada e disponibilização de álcool gel.