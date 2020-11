São Caetano prepara reabertura do Espaço Verde Chico Mendes

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020 | 00:01



Fechado em fevereiro, pouco antes da chegada da Covid-19 ao País, para ser revitalizado, o Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, está quase pronto. O local passou por melhorias, uma delas é notada do lado de fora, que foi a substituição dos muros de fechamento por gradil orsometal, que dá leveza ao ambiente e maior visibilidade ao espaço, principalmente de fora para dentro.



O valor investido na obra foi de R$ 1.803.135,66, por meio de licitação. O plano era terminar a revitalização em 240 dias, mas a pandemia postergou o prazo, principalmente pela dificuldade encontrada na aquisição de materiais, de acordo com Iliomar Darronqui, secretário da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos). A nova expectativa é que as portas sejam reabertas em dezembro.



As mudanças incluem reformulação da entrada de veículos e a criação de passagem exclusiva para quem chega a pé. “Os visitantes já de cara perceberão as diferenças por conta das duas entradas: a de veículos e a de pedestres”, afirma Darronqui. Ele explica que a finalidade é dar mais segurança.

O valor inclui criação de praça cívica coberta com palco para eventos – única etapa ainda não concluída –, que será instalada onde funcionava o estacionamento de servidores, em frente à entrada do Paço.



Além dessas mudanças, o local recebeu outras melhorias executadas pela Sesurb e pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). A guarita foi remodelada e foram criados espelhos d’água no entorno da extensão do novo gradil. O público contará também com redários cobertos por estrutura em madeira.

As sete quadras foram todas revitalizadas, com concreto usinado, com objetivo de deixar a planície mais unificada, mais lisa. Um dos espaços, inclusive, que era em cimento, foi readequado para receber partidas de vôlei de areia. “Todas as traves das quadras de futsal e os aros da de basquete são novos, além das quadras específicas de vôlei de areia e infantil”, conta Darroquini.



O secretário destaca que o equipamento sempre foi um parque com acessibilidade e nessa nova readequação os pontos foram melhorados. O espaço teve também revisão geral de iluminação e agora será com LED, “dando mais conforto, segurança e também economia de energia de cerca de 60% ao que era gasto anteriormente”, explica o secretário.



O Chico Mendes, que fica na Avenida Fernando Símonsen, 566, no bairro Cerâmica, ocupa área de 140 mil metros quadrados e conta ainda com playground, pistas de Cooper, mesas para jogos, quiosques; lanchonete, lago, jardim, palco coberto e a Praça Armando Furlan.