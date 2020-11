Diante do observador Abel Ferreira, Palmeiras vence e elimina Red Bull Bragantino

05/11/2020 | 21:03



Na estreia do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como vencera no primeiro duelo, em Bragança Paulista, semana passada, por 3 a 1, o time alviverde garantiu presença nas quartas de final e o prêmio de R$ 3,3 milhões.

O Palmeiras agora espera o sorteio da CBF, que vai acontecer na manhã desta sexta-feira, no Rio, para saber o seu adversário da próxima etapa do torneio.

Na área técnica, o português Abel Ferreira mostrou-se observador e de poucas orientações para os seus jogadores, preferindo conversar com seus auxiliares Vitor Castanheira e Carlos Martinho. Também foi possível ver jogadores reservas conversarem com a comissão técnica na busca de um melhor posicionamento dos jogadores em campo.

A escalação titular utilizada por Abel Ferreira foi a mesma que Andrey Lopes, que dirigiu o time nos cinco jogos seguintes à saída de Vanderley Luxemburgo, usou nos últimos jogos. Durante suas orientações, foi possível ouvir que o novo treinador já sabe o nome de todos os atletas. No final, com a vitória garantida, arriscou alguns sorrisos ao conversar com os jogadores reservas e distribuiu abraços, principalmente com o zagueiro Luan.

O primeiro tempo teve dois momentos distintos. Até os 15 primeiros minutos, o Red Bull Bragantino tentou surpreender o Palmeiras, em busca de diminuir a vantagem obtida pela equipe alviverde no jogo de ida. Logo a um minuto, Lucas Evangelista obrigou Weverton a fazer boa defesa e Aderlan, aos cinco, errou na finalização.

Mas com o passar do tempo, o Palmeiras foi ajustando a marcação, passou a roubar as bolas e se mostrou mais uma vez forte nos contra-ataques. Aos 18, sofreu um susto, com a contusão no joelho esquerdo de Wesley, substituído por Gabriel Verón. E o talentoso jovem palmeirense só precisou de dez minutos em campo para mostrar mais uma vez seu valor.

Em uma saída errada do time de Bragança Paulista, Verón roubou a bola pelo meio e tocou para Rony. Viña, sempre uma bela opção pela esquerda, recebeu a bola e fez linda assistência para Verón, que antes de definir mostrou enorme frieza.

Com a vantagem ampliada e a vaga quase garantida, o Palmeiras se postou em seu campo e deixou o Bragantino mais com a bola, mas sem competência para criar oportunidades.

O segundo tempo começou morno. O Palmeiras satisfeito com a vantagem conquistada e o Bragantino sabedor que a missão de fazer quatro gols em 45 minutos era praticamente impossível. Para piorar, Luan Cândido, que entrou aos 13 minutos no lugar de Edimar, levou um cartão amarelo aos 16 e outro aos 20. Terminou expulso e ainda chutou um dos bancos de reservas.

Abel Ferreira até fez algumas alterações no Palmeiras em busca de maior motivação, mas o time diminuiu muito o ritmo e deixou o tempo passar até o final e administrou a classificação.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña (Gustavo Scarpa); Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Ramires); Rony, Luiz Adriano (Willian) e Wesley (Gabriel Verón). Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur (Thonny Anderson), Hurtado (Ligger) e Morato (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Gebriel Verón aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

CARTÃO VERMELHO - Luan Cândido.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.