Centro logístico projeta 2.000 empregos em Santo André

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



06/11/2020 | 00:05



Centro de logística da MBigucci, que irá abrigar 37 galpões na Avenida dos Estados em Santo André, ao lado do Auto Shopping Global, deverá empregar 2.000 profissionais a partir de 2022. A projeção foi realizada ontem pela construtora de São Bernardo durante visita técnica ao local. A expectativa é a de que o complexo abrigue empresas de diversos segmentos, atraídas pelas melhorias realizadas na via e na proximidade com o acesso ao Rodoanel.

A construção, que terá início em abril, vai demandar 600 trabalhadores para as obras. O investimento da MBigucci totaliza montante de R$ 250 milhões.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) participou da visita ao terreno e comemorou o investimento. “Além de facilitar a vida do empreendedor com um processo de desburocratização, a Prefeitura tem mostrado para os investidores que possuem propriedade na Avenida dos Estados o quanto estamos investindo em infraestrutura a fim de consolidar o eixo logístico. Tem relação com o Viaduto Cassaquera e com a continuação que vai chegar ao Rodoanel para a mobilidade e transporte de cargas, e isso tem dado certo.”

Durante a cerimônia foi feita uma cápsula do tempo com a edição do Diário de ontem, além de reportagem publicada em 6 de outubro, anunciando o empreendimento. A intenção é a de que o conteúdo seja reaberto daqui a 30 anos.



Terceiro condomínio industrial da construtora no Grande ABC (há unidade em São Bernardo e Diadema), o MBigucci Business Park Santo André será o maior empreendimento logístico da empresa, sediado em terreno de 100 mil metros quadrados. “Eu tenho empreendimento em São Bernardo que gera 1.200 empregos e foi erguido em um terreno que é a metade deste. Possui 50 mil metros. Por isso, podemos projetar que serão criados pelo menos 2.000 postos de trabalho quando tudo estiver operando”, afirmou o diretor técnico da MBigucci, Milton Bigucci Junior, que também é presidente da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), entidade ligada ao Secovi-SP (Sindicato da Habitação).

“Já apostamos em Santo André no ramo imobiliário, agora estamos apostando também no ramo logístico. Tenho certeza que vai ser um sucesso. A ideia era fazer o experimento em três fases, mas, do jeito que a procura está para nós, acho que vai ter que ser feito em uma fase só, porque acreditamos que, em um primeiro momento, tudo já seja locado”, afirmou Bigucci Junior.

O valor do aluguel por metro quadrado vai girar em torno de R$ 25, ou seja, o menor espaço disponibilizado sairá por R$ 25 mil mais a taxa condominial, que não foi revelada.

A recuperação do mercado imobiliário, por meio da construção civil, tem sido destaque na região, conforme noticiado no início desta semana no Diário. Dados da Acigabc mostraram que, mesmo em meio à pandemia, houve aumento das vendas nos três primeiros trimestres deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, em 6,14%.