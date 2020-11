Maioria dos votos na Pensilvânia será contada até esta 6ª; ainda não há vencedor

05/11/2020 | 20:07



A secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, afirmou que a apuração dos votos da eleição presidencial americana vai continuar e que a maior parte da contagem deve ser finalizada até esta sexta-feira, 6 de novembro.

Em uma coletiva de imprensa, a autoridade afirmou que a disputa está "muito apertada" no estado e que ainda não é possível declarar um vencedor. "Há várias centenas de milhares de votos restantes a serem contados", declarou.

De acordo com a mais recente atualização, Donald Trump registra 50,1% e Joe Biden tem 48,7%, uma diferença de 1,4 ponto porcentual, com 93% da apuração concluída. O atual líder da Casa Branca entrou com uma ação judicial na Pensilvânia para que sua campanha pudesse supervisionar a apuração dos votos, o que foi autorizado.

Boockvar também disse que não está ciente de nenhuma fraude no processo de apuração. "Não importa como você escolheu votar este ano, todos os métodos são incrivelmente seguros e protegidos", afirmou.