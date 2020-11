Após rumores de harmonização facial, Saulo brinca sobre ter ficado parecido com Beiçola, de A Grande Família

05/11/2020 | 19:10



Saulo Poncio virou meme na internet por conta de sua aparência. No Twitter, os seguidores do cantor chegaram a compará-lo com o Lord Farquaad, do filme Shrek e o Beiçola de A Grande Família!

Os internautas também chegaram a apontar que Saulo teria feito harmonização facial. No entanto, em seus Stories do Instagram, Poncio negou:

- Gente, uma coisa, desde que eu existo aqui na internet, eu nunca fiz nada no meu rosto.

O cantor ainda brincou com o fato de ter virado meme na internet e comentou:

- Eu tô muito igual ao Beiçola com esse cabelo. Nessa nova fase do caminho com Deus que estou seguindo, a gente acaba jejuando muito. Fiquei uns diazinhos aí. Todas as vezes que eu faço, minha cara fica esturricada.