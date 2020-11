Dr. Guilherme Arruda



06/11/2020 | 00:01



1. Quais são os principais sintomas de um infarto?

Os principais sintomas de infarto são dor no peito, que pode irradiar para os braços e a região da mandíbula. Outros sintomas que podem estar presentes são falta de ar, náuseas e vômitos. Esses últimos, mais atípicos, costumam ocorrer com maior frequência em idosos, mulheres e diabéticos.

2.Considerando a pandemia, o que a pessoa que se sente mal deve fazer: ir a uma unidade de saúde ou tentar atendimento à distância?

No caso da presença de sintomas como dor no peito, falta de ar e/ou desmaio é muito importante que o paciente se direcione a um pronto-socorro, imediatamente. No Hospital São Luiz de São Caetano, foi elaborado um fluxo segregado para pacientes com suspeita de COVID, o que confere maior segurança aos pacientes e familiares.

3.Dentre as principais causas do infarto, o que tem maior peso: a predisposição genética ou os fatores ambientais?

Todos esses fatores são muito importantes. Destaco a questão do tabagismo, que tem levado ao infarto inúmeros pacientes jovens. Todas as pessoas com histórico familiar de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC) precisam ter cuidados adicionais com a saúde, pois estão sujeitas a um risco maior. Além disso, obesidade, colesterol alto e diabetes devem ser muito bem acompanhados, a fim de minimizar as chances de um infarto. A prevenção e o acompanhamento médico são fundamentais.

4.Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), os óbitos por doenças cardíacas por causa indeterminada no domicílio aumentaram 50% durante a pandemia. Como explicar esse cenário?

Muitas pessoas deixaram de fazer seu acompanhamento médico durante a pandemia. Além disso, abandonaram a atividade física regular. Outro ponto foi o descontrole da dieta, com prejuízo da qualidade dos alimentos, o que ocasionou ganho de peso. É fundamental que pacientes hipertensos, diabéticos e com colesterol elevado continuem fazendo um acompanhamento regular com seu médico, além de exames seriados. Ressalto que ter um estilo de vida adequado a essas condições de saúde é essencial para minimizar os danos e riscos das complicações.

5.Como prevenir a ocorrência de um infarto?

A prevenção é feita com mudanças de hábitos. É fundamental uma dieta balanceada, com um rigoroso controle sobre o peso. A prática regular de atividade física, após avaliação médica, traz benefício do ponto de vista de saúde, assim como melhora de aspectos emocionais. É importante destacar o controle e uso adequado das medicações de uso contínuo, que propiciam um controle adequado dos níveis de pressão arterial, controlam as taxas de açúcar no sangue e mitigam riscos futuros de complicações.

6. Onde o paciente pode se tratar?

O Hospital São Luiz de São Caetano possui o primeiro serviço de Cardiologia 24 horas em seu PS e a primeira UTI Cardiológica da cidade. O tratamento deve ser feito por equipe especializada e com estrutura para a realização de cateterismo cardíaco, angioplastia ou até mesmo cirurgia cardíaca, quando indicada, como já ocorre nessa unidade. Nesse hospital, dispomos de um cardiologista no PS para prestar o atendimento inicial e a complementação com a UTI cardiológica, que possui uma estrutura diferenciada, quartos individualizados e uma equipe médica e de enfermagem dedicada a oferecer o melhor atendimento ao paciente.