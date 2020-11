Kanye West investiu 66 milhões de reais em campanha de eleição que garantiu 60 mil votos, diz site

05/11/2020 | 18:10



Em julho deste ano, Kanye West anunciou oficialmente sua candidatura para presidente dos Estados Unidos.

Segundo o Mirror, para tentar sem o 46º presidente norte-americano, o rapper investiu cerca de 11,9 milhões de dólares, aproximadamente 66 milhões de reais. Mas parece que o dinheiro não foi o suficiente. Kanye recebeu apenas 60 mil votos.

Apesar da derrota, Kanye West já prometeu retornar para o jogo em 2024 ao publicar uma foto no Twitter.

De acordo com o site, os 60 mil votos foram garantidos em 12 dos 50 estados norte-americanos. No Tennessee, o nome do rapper chegou a ser escrito 10 mil e 258 vezes nas cédulas. Já no Colorado, West ganhou seis mil e 210 votos.

Kanye West chegou a publicar uma foto no Twitter e mostrar que votou em si mesmo em Wyoming. Ainda, ele escreveu:

Deus é tão bom. Hoje estou votando pela primeira vez na minha vida para o Presidente dos Estados Unidos, e é para alguém em quem realmente confio... em mim.