Freitas: há condição de fazer leilão da 6ª rodada de aeroportos em abril

05/11/2020 | 16:16



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta quinta-feira, 5 que o governo deve ter condições de fazer o leilão da sexta rodada de concessões aeroportuárias por volta do mês de abril de 2021. Freitas ponderou que o Tribunal de Contas da União (TCU) ainda precisa deliberar sobre os estudos e o edital do certame, que conta com 22 aeroportos.

Em fala no evento Macro Vision 2020, promovido pelo Itaú, o ministro ainda comentou que o governo começa perceber uma recuperação do setor aéreo. Segundo ele, a expectativa é de chegar ao fim do ano com cerca de 65% do mercado doméstico que havia antes da pandemia do novo coronavírus. "No internacional é um pouco mais lenta, mas ano que vem acreditamos conseguir caminhar a passos largos nessa recuperação", afirmou o ministro.