EUA ultrapassam 100 mil casos diários de covid-19, mostra Johns Hopkins

05/11/2020 | 16:08



Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a marca de 100 mil casos diários de covid-19. De acordo com dados da universidade Johns Hopkins, foi registrado aumento de 102.821 contaminações nas últimas 24 horas, além de 1.097 mortes. É o novo recorde diário. O país totaliza agora 9.516.790 infecções e 234.011 óbitos.

Na Inglaterra, entra em vigor hoje o novo bloqueio nacional, na tentativa de frear a disseminação do novo coronavírus. O lockdown deve durar até dia 2 de dezembro, de acordo com o governo. Estabelecimentos que não oferecem serviços essenciais devem ser fechados. O governo também pede à população continue trabalhando no modelo de home office, a não ser que seja essencial sair de casa para exercer o ofício. Escolas e universidades seguirão abertas.

Somente na Inglaterra, 934.099 pessoas foram contaminadas e 21.863 morreram. Em todo o Reino Unido, são 1.099.059 de casos e 47.742 óbitos.

Na Grécia, também foi anunciado um novo bloqueio nacional. De acordo com o primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis, o lockdown deve durar três semanas, começando a partir deste sábado (7). Comércios serão fechados no país, exceto supermercados e farmácias. Os gregos também precisarão de uma licença para sair ao ar livre em horários determinados.

A Grécia registra, até hoje, o total de 46.892 casos confirmados e 673 mortes, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Impondo novas restrições de fronteira, a China passou a proibir viajantes não-chineses de Reino Unido, Bélgica e Filipinas. A medida vem devido a preocupação do governo com onda de contaminação sofrida pela Europa e pelos Estados Unidos.

A capital do país, Pequim, também deve tomar medidas parecidas, de acordo com publicação do jornal britânico The Guardian. A partir de amanhã, viajantes dos Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca e França devem ter testado negativo para covid-19 para obter permissão para entrar no país.

De acordo com a OMS, a China registra o total de 92.077 casos confirmados e 4.747 mortes.