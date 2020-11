Gracyanne Barbosa diz que Belo está isolado e que toda a família fez testes para o novo coronavírus

05/11/2020 | 16:10



Gracyanne Barbosa deu uma entrevista para o jornal Extra e contou sobre o estado de saúde do marido Belo, que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo ela, o cantor está isolado há uma semana. Além disso, o principal intuito do casal é não transmitir a doença para o restante da família.

- Belo está isolado. Todos da nossa família realizamos o exame, mas só o Belo testou positivo para a Covid-19. O que estamos fazendo para evitar que outros membros da família sejam contaminados é deixando ele isolado num dos quartos da nossa casa. Ele já está há uma semana nessa situação.

Alfredo Santa, empresário de Belo, contou que o músico não apresentou os sintomas mais graves da doença, como a falta de ar.

- O Belo está bem. A Dra Cecília Carrasco, que está cuidando dele, disse que ele dever ter alta no próximo dia 11. Enquanto isso, ele tem seguido todos os protocolos de segurança. Ele não apresentou sintomas graves e teve apenas dores de cabeça.

Belo tinha um show marcado para o próximo sábado, dia 7. Entretanto, por conta da doença, teve que remarcar a apresentação para a próxima quinta-feira, dia 12.