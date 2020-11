Mari Gonzalez fala de lipoaspiração na axila: - Se resolvesse com a dieta, com certeza eu optaria pela dieta

05/11/2020 | 16:10



Como você viu, Mari Gonzalez fez uma lipoaspiração na região da axila recentemente. E após ter passado pelo procedimento, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para tirar as dúvidas de seus seguidores.

Mari contou que é medrosa para procedimentos estéticos, mas que já tinha feito uma lipo na axila anteriormente e que pensou bastante antes de se submeter à uma nova cirurgia. Além disso, revelou que a intervenção durou cerca de 40 minutos e que ela deve ficar uma semana em recuperação, sem fazer força e movimentos muito bruscos.

Mari também esclareceu que não conseguiria atingir o resultado da lipo apenas com dietas e exercícios físicos.

- Se resolvesse com a dieta, com certeza eu optaria pela dieta. Só que é um lugar com uma gordurinha muito localizada, que não sai assim.

A ex-BBB explicou que esse acúmulo de gordura na região realmente a incomodava.

- Eu fiz porque é uma gordurinha que me incomodava e que não sai nem com treino e nem com dieta. É uma gordurinha localizada.