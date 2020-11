Gabi Martins fala sobre Gui Napolitano e assume: - Rolam beijinhos, mas não é namoro

05/11/2020 | 15:10



Durante o BBB 20, Gabi Martins e Gui Napolitano viveram um romance cheio de reviravoltas, emoção, choros, ciúme e até um quase triângulo amoroso com a influencer Bianca Andrade. Depois do fim do programa, Gabi e Gui vez ou outra apareciam juntos, acendendo os rumores que estariam namorando novamente, mas ambos insistiam em dizer que eram apenas bons amigos. Até agora.

Em entrevista para a colunista Fabia Oliveira, a cantora finalmente abriu o coração sobre sua relação com o modelo, mas sem rotular a relação:

- Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos, mas não é namoro. É uma relação sem rótulos.

Mesmo com a declaração, a loira não descartou a possibilidade de viver algo mais sério com o seu affair, já que até a família dos dois já se conhecem:

- Não teria problema de assumir uma relação se a pessoa tivesse 100% comigo e eu com ela. Neste momento, estou focada mesmo na minha carreira. Depois, vamos ver o que acontece.

Os dois, inclusive, gravaram juntos o clipe de Covardia, música que Gabi escreveu para o próprio, depois que deixou o BBB 20. Parece que ela realmente deixou todas as mágoas para trás, não é mesmo?