Wanessa Camargo coloca mansão à venda e Rafinha Bastos faz piada: Casinha linda que compramos juntos

05/11/2020 | 15:10



Wanessa Camargo está de mudança com sua família e está buscando novos moradores para a mansão onde morava em Alphaville, na Grande São Paulo. De acordo com o site do corretor responsável pela venda, a cantora e o marido, o empresário Marcus Buaiz, estão pedindo o valor de cinco milhões e 189 mil reais pelo imóvel.

A luxuosa casa possui seis suítes, escritório, lavabo, dispensa e sala de jantar, além de uma suíte master com dois banheiros e dois closets. A área construída é de 517 metros quadrados em um terreno de 560 no total. Na publicação do anúncio, Marcus fez a sua propaganda da mansão:

Nesse lugar nos casamos, tivemos nossos filhos e vivemos grandes momentos! Agora é hora de novos ciclos.

Quem aproveitou a notícia de venda da mansão para fazer piada foi Rafinha Bastos. Para quem não sabe ou não se lembra, o humorista foi indenizado a pagar o valor de 150 mil reais após fazer um comentário no CQC na época que Wanessa estava grávida do seu primeiro filho, em 2011. Dessa vez, Rafinha se manifestou no Twitter ao comentar uma matéria que falava da venda do imóvel:

Casinha linda que compramos juntos, escreveu ele.