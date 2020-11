Leilão de arte arrecada fundos para ajudar o Pantanal

05/11/2020 | 14:46



Uma série de quadros será leiloada em prol do Pantanal, que enfrenta um dos maiores incêndios da história da região. Em parceria com as ONGs AMPARA Animal e AMPARA Silvestre, o galerista Luis Maluf promove a venda de algumas obras nesta quinta-feira, 5, a partir das 18h.

Foram convidados nove artistas, que irão expor seus trabalhos em um evento fechado para 40 pessoas, entre amigos e apoiadores da causa.

A maioria das peças tem como tema o Pantanal. Entre eles estão Luiz Escañuela, Edu Cardoso, Cranio, Apolo Torres, Vinicius Meio, William Mophos, Vermelho Steam, Gian Luca Ewbank e Vinicius Parisi.

Para o galerista Luis Maluf, que assina a curadoria do leilão, a arte tem o poder de eternizar expressões, sensibilizar, além de promover reflexões diante de problemas sociais.

O encontro seguirá os protocolos de distanciamento social e prevenção ao novo coronavírus e os contatos para participar estão sendo feitos pelo e-mail eventos@amparanimal.org.br.

A expectativa dos organizadores é arrecadar R$ 250 mil. O valor será destinado ao fundo de preservação do Pantanal, gerido pelas ONGs AMPARA Animal e AMPARA Silvestre.

"Sinto que o momento é muito delicado, são muitas notícias pesadas e difíceis de digerir, então, a ideia é eternizar todo esse aprendizado doloroso, através da arte. Sabemos que o fogo virá nos próximos anos e precisamos estar preparadas, queremos montar uma estrutura que atenda as necessidades do Pantanal, sempre! Temos uma riqueza imensa que precisa ser preservada. O leilão trará ajuda financeira e ainda mais força ao movimento", afirma Marcele Becker, vice-presidente da AMPARA Animal e AMPARA Silvestre.