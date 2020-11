Hóspedes podem comprar itens que decoram pousada de luxo em Trancoso

Redação

Do Rota de Férias



05/11/2020 | 14:48



A Estrela D’Água, pousada de luxo em Trancoso (BA), teve alguns de seus bangalôs recentemente repaginados a partir de uma coleção de acessórios criada a quatro mãos pela designer Elisa Atheniense e Peônia Guimarães. E o melhor de tudo é que os itens estão à disposição para compra dos hóspedes.

“Todos os produtos (que decoram as acomodações) estão à venda e podem ser personalizados de acordo com as preferências e exigências individuais”, afirma Evelyn Gavioli, proprietária e diretora comercial da pousada.

Com inspiração na alma brasileira e valorizando o design nacional, a coleção inclui diversas peças e objetos – como almofadas, pufes, mantas e cestos, por exemplo – que se harmonizam em tramas de crochê e macramê com texturas do couro e corda náutica. “A paleta de cores recorre ao azul-céu, coral, bege e verde-musgo para imprimir uma nova atmosfera aos bangalôs Master, Estrela, Trancoso e Costa”, afirma Evelyn.

Pousada de luxo em Trancoso

Confira fotos dos bangalôs da Estrela D’Água que foram repaginados para dar novos ares à pousada de luxo em Trancoso.