Viagens de fim de ano: veja os destinos mais procurados por paulistas

Viajar em tempos de pandemia exige planejamento e cuidados especiais. Por isso, muitos brasileiros começaram a organizar seus roteiros com antecedência. Segundo a Decolar, agência de viagens online, as buscas dos paulistas para viagens de fim de ano estão em percentuais acima do padrão para o período. Entre os produtos mais procurados pelos clientes estão passagens aéreas, hotéis e seguro viagem.

Destinos mais procurados no Brasil

De acordo com o levantamento, entre os dez destinos nacionais mais buscados por paulistas, sete são do Nordeste, com destaque para Maceió (AL), que se mantém na liderança desde 2019, seguido por Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Natal (RN), Porto Seguro (BA) e João Pessoa (PA).

O Sul do Brasil é representado por Florianópolis (SC), na segunda posição, e Porto Alegre (RS). Como representante da região Sudeste está o Rio de Janeiro (RJ), que subiu uma posição em relação ao ano passado.

2020 2019 Maceió (AL) Maceió (AL) Florianópolis (SC) Florianópolis (SC) Recife (PE) Fortaleza (CE) Salvador (BA) Salvador (BA) Fortaleza (CE) Recife (PE) Natal (RN) Natal (RN) Rio de Janeiro (RJ) Porto Seguro (BA) Porto Seguro (BA) Rio de Janeiro (RJ) João Pessoa (PB) João Pessoa (PB) Porto Alegre (RS) Porto Alegre (RS)

Ranking internacional

No ranking internacional, Cancún, no México, subiu uma posição em relação ao ano passado e ocupa a liderança. Dos outros nove destinos mais buscados, três estão nos Estados Unidos (Nova York, Orlando e Miami), três na América do Sul (Buenos Aires, Santiago e Montevidéu), dois na Europa (Lisboa e Paris) e Punta Cana, na República Dominicana.