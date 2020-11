Ana Maria Braga relata sensação angustiante após velório de Tom Veiga e diz que recebeu apoio do neto durante luto: - Ele me consolou com uma naturalidade...

05/11/2020 | 14:10



Ana Maria Braga falou sobre o velório de Tom Veiga na manhã desta quinta-feira, dia 5, durante o programa Mais Você. A apresentadora contou que amigo foi enterrado no Cemitério do Horto, em São Paulo, no mesmo local onde os pais dele foram sepultados. Além disso, Ana confessou que o último adeus a Louro José a fez pensar bastante sobre a vida.

- A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. A gente sente aquele baque, ainda mais quando é uma morte súbita, como foi a do Tom. O funeral tem um papel muito importante para nós. Saí do cemitério com uma sensação angustiante diante da finitude de todos nós. Mas essa sensação oferece para a gente uma oportunidade de olhar a vida com mais carinho.

Além disso, a apresentadora revelou que recebeu apoio do neto, Bento, de oito anos de idade, durante o seu luto.

- Ele me consolou com uma naturalidade... Quando ele me viu triste aqui na segunda-feira, ele me chamou pelo FaceTime e disse Vovó, você não pode ficar tão triste assim. Sabe por que? Porque é natural isso acontecer. É natural ir embora. Você sabe, né? A gente vem e a gente vai, né? É, Bento. É isso mesmo. A gente vem e a gente vai.

Sérgio Veiga, irmão de Tom, ainda agradeceu ao carinho do público neste momento difícil para a família.

- Um momento muito difícil, indescritível e inexplicável da nossa vida. Nós tínhamos só uma noção do quão amado meu irmão era, por amigos, pela família, pelo Brasil todo. E foi uma onda de carinho imensa que com certeza ajudou muito a aliviar um pouquinho da dor que a gente está sentindo. Então queria só agradecer todas as orações, todos os beijos e os abraços que cada um mandou para o meu irmão de longe. Em nome do meu irmão, um beijo carinhoso e um abraço para todo mundo. Obrigado, de coração.

Já na tarde desta quinta-feira, Ana Maria Braga fez um post em homenagem ao amigo em seu Instagram.

A gente vai sempre lembrar... Ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar caminhos... #voalouro, escreveu ela.

Como você viu, Tom Veiga morreu no último domingo, dia 1º, aos 47 anos de idade. O ator, que interpretou por mais de 20 anos o papagaio Louro José, sofreu um AVC decorrente de um aneurisma.