Sabrina Sato surpreende seguidores ao compartilhar vídeo de sua participação no BBB: Tem mais de 18 anos

05/11/2020 | 14:10



Sabrina Sato, é você? Nesta quinta-feira, dia 5, a apresentadora surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo nostálgico no Stories do Instagram! Nas imagens, ela aparece com apenas 21 anos de idade em um vídeo que anunciava sua participação no Big Brother Brasil 3, em 2003!

Legendando o vídeo, ela escreveu:

Passada com esse vídeo que recebi agora! Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado [risos].

Sabrina ficou menos de dois meses confinada no reality show, sendo eliminada no oitavo paredão. Seu affair dentro da casa, André Augusto Ferreira Fontes, mais conhecido como Dhomini, acabou sendo o grande vencedor da edição.

A participação na terceira edição do Big Brother foi uma das primeiras aparições de destaque de Sabrina Sato. Anteriormente, ela havia atuado como bailarina no programa do Faustão e tido uma participação na novela Porto dos Milagres.