WhatsApp ganha função de mensagens temporárias; veja como usar

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



05/11/2020 | 13:18



O app de bate-papo WhatsApp está implementando uma nova funcionalidade: mensagens temporárias. Ao utilizar a nova função, conversas e arquivos de mídia (não salvos no smartphone) desaparecerão em, por padrão, 7 dias. Aos poucos, a novidade chegará a todos os usuários.

A ideia do WhatsApp é que, com as mensagens se autodestruindo depois de alguns dias, o usuário não fique armazenando informações inúteis ou antigas sem necessidade (como exemplo, uma lista de compras antiga). A nova funcionalidade também está disponível a grupos – mas somente os administradores poderão habilitá-la.

A seguir, veja como utilizar as mensagens temporárias no seu smartphone (Android e iPhone) e no computador.

Android

Ativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Toque no nome do contato.

– Toque em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, toque em CONTINUAR.

– Selecione Ativadas.

Desativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Toque no nome do contato.

– Toque em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, toque em CONTINUAR.

– Toque em Desativadas.

iPhone

Ativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Toque no nome do contato.

– Toque em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, toque em Continuar.

– Selecione Ativadas.

Desativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Toque no nome do contato.

– Toque em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, toque em Continuar.

– Selecione Desativadas.

Desktop/Web

Ativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Clique no nome do contato.

– Clique em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, clique em Continuar.

– Selecione Ativadas.

Desativar as mensagens temporárias

– Abra uma conversa no WhatsApp.

– Clique no nome do contato.

– Clique em Mensagens temporárias.

– Se solicitado, clique em Continuar.

– Selecione Desativadas.

Para saber mais sobre a novidade do WhtsApp, acesse este link. Caso queria ver tudo o que o 33Giga publicou sobre o app de bate-papo recentemente, entre aqui.