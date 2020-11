6 dicas para começar a investir em criptomoedas

Da Redação

Do 33Giga



05/11/2020 | 13:18



No cenário causado pela pandemia do novo coronavírus, muito tem se falado sobre as novas opções de investimento e as moedas e ativos digitais são os que se destacam. Por isso, 33Giga e Rudá Pellini, da Wise&Trust, listam, a seguir, algumas dicas para quem tem interesse em investir em criptomoedas, mas não sabe por onde começar.

Entenda o mercado

É muito importante e necessário entender onde estamos investindo. As criptomoedas são um tipo específico de moeda digital que utilizam criptografia para evitar a interceptação de informações. A sua compra e venda sempre acontece pela internet. Mundialmente, existem centenas de tipos de criptomoedas, o mais conhecido é o Bitcoin.

Na hora de comprar, escolha uma empresa confiável

Para comprar Bitcoin é muito necessário escolher uma empresa que passe confiança para negociar suas moedas, por isso sempre observe alguns quesitos como tempo de mercado, transparência e reputação. Além disso, é preciso avaliar riscos e projetar tendências para o futuro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Ao investir, esteja com os pés no chão

Não aplique mais do que está disposto a perder. O criptomercado é volátil, os picos de valorização podem mudar muito. Então, é necessário que você analise bem o momento e alinhe suas expectativas com o atual cenário.

Cuidado com as supostas fórmulas mágicas

Assim como em qualquer outro mercado, existirão pessoas oferecendo as tão sonhadas “fórmulas mágicas” para enriquecer em menos tempo. Um ponto fundamental para se dar bem é não se deixar enganar por tais propostas. Essas ofertas se tratam de convites para participar das famosas pirâmides financeiras.

Mantenha a atenção na segurança das suas moedas

Após adquirir suas primeiras frações de qualquer tipo de criptomoeda, preocupe-se com a segurança de seu dinheiro. Só deixe seu dinheiro em corretoras caso você realize operações de trade (compra e venda). Se não, é imprescindível que você tenha uma carteira para guardar suas criptomoedas.

Não pare de aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto

Por trás das criptomoedas, a tecnologia blockchain tem revolucionado o mundo em que vivemos. Mesmo que você já seja um investidor, mantenha o entusiasmo para sempre querer aprender coisas novas. Pode ser os gráficos de criptos ou análises técnicas, o que importa mesmo é manter o conhecimento em dia para ter mais confiança na hora de tomar decisões importantes.