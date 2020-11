Anitta explica à fã sobre obsessão das pessoas em seu bumbum: Acham que vou me sentir diminuída

05/11/2020 | 12:10



Anitta usou as redes sociais, mais uma vez, para rebater as ofensas que recebe sobre o modo como expõe seu corpo. No Twitter, a cantora ainda aproveitou para responder uma fã sobre a obsessão que algumas pessoas têm por sua bunda.

Que fissura é essa que as pessoas têm na sua bunda??? OMG, até a bunda é falada, escreveu uma internauta.

Anitta então respondeu:

1. Porque é bonita. 2. Porque acham que eu vou me sentir diminuída com isso, mas não sabem que eu sou inteligente o suficiente pra encarar como elogio uma ofensa vindo deste tipo de gente, rs.

O debate no Twitter começou após Anitta e o jornalista Rodrigo Constantino discutirem na rede social.

Olha, não te respeito como pensadora nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso, disse ele.

A cantora rebateu:

Que alívio saber que não tenho seu respeito. Se você me admirasse eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito pra que sua filha seja realmente como você acha que ela é, e que seja por vontade própria