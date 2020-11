Fábio Porchat relembra desentendimento com Gugu Liberato e conta como resolveu a situação: - Eu tive que atocaiar o Gugu

05/11/2020 | 12:10



Eita! Fábio Porchat, no Papo de Segunda, programa o qual apresenta ao lado de João Vicente de Castro, Chico Bosco e Emicida, estava falando sobre resolver problemas sentimentais e acabou contando da vez em que descobriu que Gugu Liberato não gostava dele! Pois é. Durante o papo, ele relembrou o que aconteceu entre ele e o apresentador que morreu em novembro de 2019.

Primeiro, Porchat explica:

- Quando alguém me diz assim: Emicida não gosta de você, acaba com a minha vida. Eu preciso dar um jeito de resolver esse problema, eu fico com ele engasgado. (...) Quando eu sento para resolver com a pessoa, parece que eu tirei um pedacinho que estava quebradinho: pronto, consertei. Já aconteceu isso comigo de pessoas de várias esferas. Desde assim, amigo, namorada, parente até assim: soube que [Pedro] Bial está chateado. [Daí eu penso] Meu Deus do céu, como o Bial pode estar chateado.

Em seguida, ele detalha o episódio com Gugu:

- Quando eu estava lá na Record eu queria fazer entrevista com o Gugu e o pessoal falou: mas o Gugu está chateado com você. Eu falei: comigo? O que fiz eu a Gugu? Acabou com a minha vida. [Daí eu falei] Eu quero falar com o Gugu. Só que era dificílimo ter acesso ao Gugu. E aí eu armei um esquema, mancomunado com pessoas da Record. Eu guardei um canto, daí quando vi o Gugu passando eu falei: Gugu, como é que você está? Tá tudo bem? E ele foi uma simpatia: Como é que você está, tá tudo bem? E aí brincadeira, alegria, você é um cara legal... e aí eu desfiz o nó. Aí quando eu desfiz o nó ele foi no meu programa. Mas o tempo todo, tal qual Lampião e Maria Bonita, eu tive que atocaiar o Gugu, brincou.

Já pensou?!