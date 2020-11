Black Friday antecipada: Ford anuncia parcelamento em 60 meses com entrada de 20%

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



05/11/2020 | 11:18



A Ford anunciou uma campanha com ofertas especiais de Black Friday que ficarão disponíveis durante todo o mês de novembro. Nessa promoção toda a linha de veículos da marca pode ser financiada em até 60 meses com entrada de 20%, incluindo descontos no preço de lista e outros incentivos, como valorização do veículo usado. A oferta vale para todos os modelos, incluindo Ka Hatch, Ka Sedan, EcoSport, Ranger e Territory.

Black Friday da Ford

O Ka S 1.0 2021, por exemplo, que tem preço à vista com desconto de R$49.490, pode ser adquirido com entrada de R$9.900 e 60 parcelas de R$915. Equipado como o motor tricilíndrico de 85 cv, ele vem com ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas e vidros elétricos dianteiros.

Já o Ka Sedan SE 1.0 sai por R$54.990 à vista (bônus de R$2.600 sobre o preço de lista), ou com entrada de R$10.998 e 60 parcelas de R$1.014. Entre outros itens, o modelo tem sistema de som MyConnection com comandos de voz.

O EcoSport SE 1.5 manual custa R$77.490 à vista (redução de R$3.000 sobre o preço de lista) e pode ser adquirido com uma entrada de R$15.498 e 60 parcelas de R$1.420, além de oferecer uma valorização de R$2 mil no veículo usado. Seu motor 1.5 de três cilindros gera 136 cv e ele vem com rodas de liga leve de 15 polegadas, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com tela de 7 polegadas e retrovisores externos com indicador de direção.

O Territory 1.5 SEL automático, com preço de R$179.900, pode ser adquirido com entrada de R$35.980 e 60 parcelas de R$3.269, contando ainda com uma valorização de R$ 5 mil no veículo usado. O SUV médio da Ford oferece teto solar panorâmico, faróis de LED e sistema multimídia com tela de 10,1”, entre outros itens.