Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



05/11/2020 | 11:18



Porto de Galinhas é uma praia pertence ao município de Ipojuca, no estado do Pernambuco, no Nordeste brasileiro. A região é conhecida por suas piscinas naturais de águas claras e mornas formadas entre corais, o que permite nadar em meio a peixinhos coloridos.

Além disso, o local conta com estuários, mangues e coqueirais. Para quem pretende conhecer a região ou deseja matar a saudade, o Rota de Férias preparou um álbum com lindas fotos de Porto de Galinhas. Confira na galeria:

Lindas fotos de Porto de Galinhas