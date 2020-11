05/11/2020 | 10:11



- Salve a torre do relógio!. Quem é fã de De Volta Para o Futuro com certeza reconhece esta fala, não é mesmo? Pois ela foi eternizada por Elsa Raven, atriz que morreu aos 91 anos de idade. Segundo informações da BBC, ela faleceu em casa, em Los Angeles, no dia 3 de novembro.

Outra participação especial que ela fez foi em Titanic, em que ela aparece abraçada com o marido na icônica cena em que a água vai invadindo uma das cabines do navio.

Além disso, Elsa participou de séries como Everybody Loves Raymond e Seinfeld.

Seu último papel foi em 2011, ao interpretar a Sra. Harrison no filme Answers to Nothing.