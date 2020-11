Antonia Fontenelle posa e troca mensagem carinhosa com cantor e colunista aponta affair

05/11/2020 | 10:10



Parece que Antonia Fontenelle encontrou um novo amor! A apresentadora apareceu ao lado de Shia, amigo do DJ Jesus Luz, e levantou suspeitas de que está vivendo um romance com o rapaz.

No Instagram, ele publicou uma foto abraçado com a beldade e escreveu:

Essa moça iria se jogar.., disse ele brincando sobre estar segurando Antonia.

Ela respondeu em tom de paquera:

Com esse tanto de caju na minha frente, mudei de ideia, citando o shorts estampado do capaz.

Depois, eles apareceram lado a lado e Shia escreveu:

Só meme na foto!

Na caixa de comentários, diversos amigos de Shia aprovaram os dois juntos

Casal lindo!, escreveu uma seguidora.

Aii que lindos, disse outro.

Shippo!, disse mais um.

Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o último final de semana prolongado em Búzios, no Rio de Janeiro, e estariam juntos. Shia é cantor, tem 31 anos de idade e é amigo de Jesus Luz, que já viveu um romance com Madonna. Procurada pelo amigo jornalista, Antonia não quis se pronunciar sobre o envolvimento com o rapaz.