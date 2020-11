Whindersson Nunes assume namoro, posta fotos, faz música para a amada e declara: Tudo que eu sempre quis

05/11/2020 | 10:10



O amor está no ar para Whindersson Nunes! Isso porque na madrugada desta quinta-feira, dia 5, ele chamou a atenção ao se declarar publicamente para a mais nova namorada, Maria Lina Deggan, ao postar fotos dos dois nas redes sociais.

Claramente apaixonado, Whindersson publicou dois cliques em que aparece com a amada durante viagem pelo Jalapão. Na sequência, por meio do Twitter, ele se abriu sobre o relacionamento, dizendo que está fazendo o possível para mantê-lo privado em razão do bem-estar de Maria Lina.

Maria teve que abrir o Insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam vendidos pra algum cantor sertanejo apressado, começou ele.

Segundo Whindersson, a ideia é ajudar a nova namorada a continuar tendo uma vida normal, visto que ela não era uma pessoa famosa antes de eles começarem a se relacionar.

No momento eu só estou tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta. Eu todos os dias penso: Meu Deus do céu, eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida. Quero que ela possa ter uma vida normal até quando der.

Nos tweets, ele ainda contou que Maria gosta de seus fãs:

Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querendo se aparecer e chamar atenção enchendo o saco. Mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo c***o.

Por fim, ele encantou ao dizer que Maria é tudo que ele sempre quis e, de quebra, revelou que foi para ela que escreveu a música Cerrado:

Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz CERRADO.

Nas redes sociais, inclusive, a própria Maria Lina também chamou a atenção ao chamar Whindersson de gatinho, gostoso e lindo em umas das publicações! Baita casal, hein?

Vale dizer que Maria Lina é a primeira namorada de Whindersson após a confirmação do fim do casamento dele com Luísa Sonza.