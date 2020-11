Vale a pena assinar o Kindle Unlimited?

Marcella Blass

Do 33Giga



05/11/2020 | 09:48



O Kindle Unlimited é um serviço da Amazon que oferece uma biblioteca com mais de um milhão de eBooks para baixar e ler à vontade. Por R$ 19,90 ao mês, não apenas os usuários dos leitores digitais da empresa, mas também qualquer pessoa que tiver o aplicativo Kindle (Android e iOS) pode desfrutar do catálogo – com 30 dias de avaliação gratuita.

A proposta é a mesma das plataformas de streaming, por exemplo, no qual você paga uma mensalidade e tem acesso ilimitado ao catálogo. Mas, se baixar um título e depois cancelar a sua assinatura, a obra é automaticamente devolvida e você deixa de ter acesso à biblioteca. É importante destacar, contudo, que o catálogo do serviço não é composto por todos os livros à venda na Amazon – em especial os lançamentos.

Na biblioteca do Kindle Unlimited há uma série de títulos populares, como toda a saga “Harry Potter”, de J.K. Rowling, “O Chamado de Cthulhu e Outros Contos”, de H.P. Lovecraft, “Clube da Luta”, de Chuck Palahniuk, e “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen. Além de Português, há obras em inglês, alemão, espanhol, francês, italiano e outros idiomas. A assinatura também da acesso às edições de grandes revistas nacionais nas categorias Moda, Infantil, Automotivo, Entretenimento, História e Ciência.

Vale a pena?

A resposta para essa pergunta é: depende. Um ponto muito positivo do Kindle Unlimited é não apenas a vastidão do catálogo, mas principalmente a sua diversidade. Essa característica faz com que o serviço atenda desde os leitores que apreciam os grandes clássicos até a galera do infanto-juvenil – além de ter uma grande quantidade de títulos de Terror e Mistério, Autoajuda e Empreendedorismo.

Outro ponto que deve ser levado em conta nessa decisão é o seu perfil de leitor. Se você é daqueles que lê bastante, por exemplo, o serviço pode valer a pena financeiramente falando. Isso porque, apesar de serem arquivos digitais, os eBooks não são lá muito baratos, e comprar vários títulos no mês pode sair muito mais caro do que os R$ 19,90 da mensalidade.

Por isso, a dica é aproveitar os 30 dias de teste grátis que o serviço oferece para avaliar se o Kindle Unlimited faz sentido para você. Conheça o catálogo a fundo, entenda se os títulos te interessam ou se a maioria das obras que gostaria de ler não está disponível nessa biblioteca. Assim, vai ficar mais fácil saber se vale a pena a pena fazer a assinatura e por quanto tempo.