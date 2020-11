Diário do Grande ABC



05/11/2020 | 08:05



A dez dias do primeiro turno da eleição de 2020, pesquisa Ibope contratada pelo Diário mostra que prefeitos que concorrem à reeleição estão em vantagem na disputa pelos votos. Paulo Serra (PSDB), Orlando Morando (PSDB), José Auricchio Júnior (PSDB) e Atila Jacomussi (PSB) lideram a corrida em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, respectivamente. A exceção fica com Adler Kiko Teixeira (PSDB) em Ribeirão Pires. O chefe do Executivo perderia a batalha pelo segundo mandato para Clóvis Volpi (PL). Em Diadema e Rio Grande da Serra, onde atuais mandatários não estão no páreo, opositores ocupam a primeira posição.

