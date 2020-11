Venda no varejo sobe 21,8% em outubro ante setembro, mas cai ante 1 ano, diz ACSP

05/11/2020 | 07:57



As vendas varejistas na capital paulista cresceram 21,8% em outubro em relação a setembro, informa a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) com base em dados da Boa Vista. No entanto, na comparação com o décimo mês do ano passado, houve queda de 9,2%. "Embora positiva, a curva econômica ascendente, como mostra o indicador mensal, deve ser analisada sob o ponto de vista de recuperação", pondera nota da ACSP.

De acordo com a associação, o crescimento nas vendas do comércio na cidade de São Paulo de outubro ante setembro foi impulsionado pela movimentação do Dia das Crianças. A data, explica, ajudou a incrementar as vendas nos segmentos de brinquedos e roupas, ajudando a reduzir um pouco mais as perdas acumuladas em razão do fechamento do comércio pelo isolamento social por conta da pandemia de coronavírus.

Apesar de o cenário ainda exigir cautela, a ACSP reforça que há uma tendência gradativa de aumento no varejo da capital. Essa expansão, cita, é explicada pelo consumo das famílias assistidas pelo auxilio emergencial e da flexibilização das medidas de isolamento com a reabertura segura dos estabelecimentos comerciais.

Para o economista da ACSP Marcel Solimeo, fatores como o crescimento do emprego e o impacto do auxílio emergencial, ainda que o valor da parcela tenha sido reduzido, contribuíram para que os índices se mantivessem em elevação. A expectativa de Solimeo é que as vendas em dezembro deste ano fiquem parecidas com as de 2019. "Em um cenário mais otimista, baseado na amostra da Boa Vista S/A, é possível que tenhamos uma leve alta na comparação dezembro com dezembro", estima.