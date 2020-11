Zona do euro: vendas no varejo caem 2% em setembro ante agosto (previsão -1,5%)

05/11/2020 | 07:40



As vendas no varejo da zona do euro caíram 2% em setembro ante agosto, à medida que novos surtos de coronavírus interromperam a recuperação econômica do bloco, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda menor, de 1,5% no período. Ante igual mês do ano passado, por outro lado, o setor varejista do bloco ampliou as vendas em 2,2% em setembro. A Eurostat também revisou para baixo a estimativa das vendas de agosto, de ganho de 4,4% para aumento de 4,2% em relação a agosto. Na comparação anual, o número foi revisado de alta de 3,7% para avanço de 4,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.