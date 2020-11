Zezé Motta narra contos africanos, no Prime Box

05/11/2020 | 07:20



Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado no dia 20 de novembro, o canal Prime Box Brazil preparou a exibição de contos africanos, que ganharam a narração da atriz Zezé Motta. As atrações serão apresentadas diariamente, até 30 de novembro, entre 0h45 e 23h55.

Formada por animações curtas, a série Sankofa - A África que Te Habita leva o público a percorrer a cultura de nove países, os quais eram rota do tráfico de escravos - Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. A produção estará no canal, em formato de maratona, com exibição sequencial entre os dias 7 (1º ao 4º episódio), das 13h às 15h, e 8 (5º ao 10º episódio), das 12h às 15h. A obra é dirigida por Rozane Braga, com roteiro de Zil Ribas e animações de Eduardo Santos.

A programação parte do conceito africano sankofa, que tem como proposta fazer o resgate do passado para ressignificar o presente. Ao mostrar a importância da ancestralidade por meio da narrativa oral, estimula a curiosidade dos interessados pela história contada, que permite o acesso à sabedoria ancestral brasileira, dando ênfase aos ensinamentos passados de geração para geração. Ao todo serão dez animações, que ganham mais relevância com a voz de Zezé Motta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.