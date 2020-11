Manifestantes anti-Trump são presos em NY; Michigan e Arizona têm atos pró-Trump

05/11/2020 | 07:15



Pelo menos 30 manifestantes que participaram de um protesto contra o presidente Donal Trump foram presos em Manhattan, Nova York, na noite desta quarta-feira, 4, após contrariarem ordem de dispersão da polícia local. Os manifestantes exigem a contagem total dos votos. Os atos ocorrem enquanto o país aguarda o resultado da eleição presidencial.

As prisões ocorreram por volta das 20h de quarta-feira, no horário local, de acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. Incêndios foram provocados em áreas onde os manifestantes estavam reunidos. Antes do início da marcha, várias centenas de manifestantes se reuniram no Washington Square Park, em Manhattan, para um protesto contra Trump e a violência policial.

Já em Detroit, no Michigan, e em Phoenix, no Arizona, dezenas de apoiadores do atual presidente Trump se reuniram em frente aos centros de apuração dos votos para pedir a interrupção da contagem das cédulas eleitorais. (Com agências internacionais).