O GPS da eleição

Do Diário do Grande ABC



04/11/2020 | 23:59



Quando bem orientadas, as pessoas conseguem ter mais clareza nas decisões para alcançar os objetivos com mais tranquilidade. Prova incontestável disso é a popularização dos GPSs (Sistemas de Posicionamento Global, na sigla em inglês). O uso dos aparelhos, que hoje estão incorporados aos celulares, não encurtou as distâncias, apenas tornou mais fácil a maneira de chegar.

Com o avanço da tecnologia, os GPSs passaram a executar leitura em tempo real dos trajetos. Assim, além de fornecer orientações quanto à rota a ser seguida, ainda conseguem emitir alertas de problemas ao longo do caminho e fornecer instruções em tempo para que se busque uma alternativa viável. Dessa maneira, as pessoas não ficam perdidas nem são pegas de surpresa quanto a imprevistos.

Mas para que funcione é preciso existir uma combinação de fatores. É necessário que o usuário tenha um dispositivo que atue a contento, tenha dados de internet e boa recepção do sinal de satélite. Trocando em miúdos, a informação correta e confiável é primordial para a tomada de decisão sobre qual a melhor direção a seguir.

O exemplo do GPS pode ser transportado para outros setores da vida cotidiana. A pesquisa eleitoral, que ilustra as seis páginas seguintes da edição de hoje deste Diário, tem como objetivo principal retratar o momento atual das campanhas nas sete cidades. Trata-se de trabalho que une duas grandes marcas, o Ibope Inteligência, com sete décadas de experiência, e o Diário, com 62 anos de atuação no Grande ABC.

A seriedade do trabalho certamente fará com que os cidadãos com direito a voto possam avaliar o desempenho de cada um dos concorrentes à prefeitura do município em que moram. Por outro lado, mostrará aos postulantes – e aos responsáveis por suas campanhas – se estão no caminho certo, ou se precisam rever a direção.

A pesquisa Diário/Ibope não tem pretensão de instruir o eleitor a virar à direita, à esquerda, seguir em frente ou calcular nova rota. Tem, sim, o objetivo de refletir o cenário político da região. Dando a cada um informação para que possa votar com tranquilidade e segurança.