Geórgia pode encerrar contagem de votos nesta noite; Nevada deve continuar amanhã

04/11/2020 | 22:30



Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4, autoridades eleitorais da Geórgia, nos Estados Unidos, disseram que a contagem dos votos da eleição presidencial no estado devem terminar ainda nesta noite, mas podem se estender pela madrugada. "Vamos terminar esta noite", disse o diretor eleitoral do condado de Fulton, Richard Barron. Segundo ele, a apuração pode ser finalizada por volta das 2h (de Brasília).

Com 95% dos votos apurados na Geórgia, o presidente Donald Trump tem 49,9% e o democrata Joe Biden aparece com 48,9%, de acordo com o New York Times.

Em Nevada, outro estado em disputa, autoridades dos condados de Clark e Washoe, os dois maiores, disseram que não teriam resultados para relatar até esta quinta-feira, 5 de novembro. No entanto, pode haver alguma atualização de outras regiões do estado ainda nesta noite. Segundo o NYT, com 86% da apuração concluída, Biden lidera com 49,3% em Nevada e Trump tem 48,7%.

Na Pensilvânia, a maioria dos votos deve ser apurada até esta sexta-feira, 6 de novembro, de acordo com a secretária de Estado, Kathy Boockvar. Com 88% dos votos apurados, Trump registra 51,0% e Biden, 47,7%.

Na Carolina do Norte, os votos pelo correio serão contados até o dia 12 de novembro. No estado, Trump lidera com 50,1% e Biden aparece com 48,7%, com 95% da apuração concluída.

*Com informações da Dow Jones Newswires