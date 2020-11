Mulheres organizam atos de apoio à influenciadora Mariana Ferrer

Aline Melo

05/11/2020



Após a ampla repercussão na mídia e nas redes sociais do vídeo da audiência no julgamento onde o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado da acusação de estupro de vulnerável contra a influenciadora Mariana Ferrer, diversos protestos estão marcados para o próximo fim de semana. Pelas redes sociais, mulheres estão se organizando e já estão confirmados atos em ao menos 17 cidades, inclusive São Bernardo e São Caetano. O vídeo mostrou o advogado de defesa de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, humilhando a jovem.

Durante a audiência, o advogado mostrou diversas fotos de Mariana, feitas em trabalhos anteriores à data em que afirma ter sido estuprada, na noite de 15 de dezembro de 2018, em um bar em Florianópolis, Santa Catarina. Rosa Filho afirma que Mariana está em “poses ginecológicas” e, em dado momento, quando a jovem diz que o advogado tem idade para ser seu pai, durante uma discussão, ele responde que “pede a Deus que o filho não encontre uma mulher como você”. Apesar de estar acompanhando a audiência virtual, nem o promotor Thiago Carriço nem o juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, repreenderam o defensor.

Em São Caetano, o ato será realizado hoje, em frente à Câmara Municipal. A atividade é organizada pelo Coletivo Mulheres por + Direitos, que reúne pessoas de diferentes partidos. A estudante de gestão pública Bruna Biondi, 21 anos, é uma das organizadoras e explicou que elas querem mostrar que em São Caetano e o Grande ABC não têm só conservadorismo.

“A nossa região já protagonizou grandes lutas históricas inclusive com as mulheres. O feminismo tem força, tem lugar e também nos indignamos com essa cultura do estupro”, afirmou. Em São Bernardo, o ato será realizado no sábado, às 16h, no Paço Municipal. O Diário não conseguiu contato com as organizadoras.

Moradora de Diadema, a assistente comercial Bárbara Fregatti, 22, está na organização do ato marcado para acontecer no domingo, a partir das 13h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo a jovem, já são mais de 5.000 pessoas se mobilizando em todo o País por grupos na internet. “A todo momento, nesses grupos, diversas mulheres falam sobre a violência que sofreram. Percebemos que nós estamos lutando pela Mari Ferrer, porque enxergamos nesse caso as nossas dores, que também ficaram impunes”, relatou.

“Todas as mulheres que foram violadas sentiram-se injustiçadas pela segunda vez. E sentimos que é hora da ‘injustiça dos homens’ escutar a justiça das mulheres. E vamos para as ruas, não vamos nos calar”, concluiu.