Obituário - 5 de novembro de 2020

Do Diário do Grande ABC



05/11/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Waldemar Antonio Pitton, 84. Natural de Mauá. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição de Souza Barbosa, 82. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 2, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelo Galaci, 76. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elenice Baxmann, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Rosa de Jesus, 69. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa de Souza Leal, 63. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Jardim Umarizal, em São Paulo, Capiutal. Pensionista. Dia 2, em Santo André. Valle dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Rosalina de Paula Oliveira, 63. Natural de Cachoeira de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Mendes Gomes, 62. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Nanci Salles, 62. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tânia de Lima Cipriano, 57. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nilton Fernandes, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Rodrigues Salvador, 24. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Ajudante. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Lourdes Barreto Tonelli, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ferraioli Netto, 83. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, em Piracicaba (São Paulo).

Marilene Pereira de Paulo, 73. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Costureira, Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Paulo Brighentti, 70. Natural de Paraíso (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Matsumura, 69. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Mariza Helena Gomes, 63. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Pierre Sarte Campos Quintino, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lázaro Aparecido Roberti, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandro Silva, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Mecânico. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Toshiaki Yoshida, 81. Natural de Cotia (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maristela Macedo Mariano, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Takeshi Yoshimura, 99. Natural do Japão. Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio do Carmo, 91. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elydia Dedin Giraldi, 90. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lourdes Rosa, 79. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilma Massariolo, 75. Natural de São Caetano. Residia na Vilma Valparaíso, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Ana Maria Carneiro Alberani, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Psicóloga. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.



DIADEMA

Olívia Rodrigues de Lima, 87. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lidia.

Raimundo Laurindo da Silva, 70. Natural de Anadias (Alagoas). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Raimunda Martins de Araujo, 85. Natural de Porteiras (Ceará). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 2. Jardim da Colina.

Osvaldo Dorta, 51. Natural de Limeira (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Segurança. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Zorinezio Souza Marques, 74. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.