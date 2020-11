O (fascinante) cotidiano andreense de 1955

Ademir Medici



05/11/2020 | 00:01



Santo André, julho de 1955. Informa O Universitário, jornal da Ausa (Associação dos Universitários de Santo Andre):

Ausa participa das homenagens prestadas pelo povo paulista aos mortos de 1932. Houve sessão solene na sede da entidade. E o acadêmico Laudo de Abreu vai a Guarulhos e participa da caravana que trazia do Vale do Paraíba os despojos de Paulo Virginio e Miragaia, o estudante do MMDC morto com os companheiros estudantes Martins, Dráusio e Camargo em plena Praça da República, Centro da Capital. Lembrança da Revolução de 32.

Artigo do pintor Paulo Chaves: ‘A propósito de arte moderna’

Médico Octaviano Gaiarsa enfoca o drama das editoras de livros: “(...) Nesse mundo de 55 milhões de habitantes, as magríssimas edições de mil e dois mil exemplares (de livros) custam a ser vendidos”.

“O problema da poluição do Rio Tamanduateí”, tema da palestra proferida por Frederico Kosin Jr, estudante de engenharia química. Sua fala ocorreu em encontro com o Conselho Regional de Santo André do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e é transcrita na íntegra O Universitário.

De um artigo de Carlos Vicente Cerchiari: “A fila estava mais ou menos extensa”. Isto no Parque Dom Pedro II, em São Paulo. O ônibus, que ali pára, mostra o letreiro – Santo André. Muitas vezes, como subtítulo: Capuava, Vila Pires e... vez ou outra, talvez por engano (?), Vila Assunção!

Universitários visitam, em 23 de julho (de 1955) a Refinaria de Capuava, a Recap dos dias atuais, inaugurada em 1954.

Versos: “O Abrahão em reuniões, reclama de todo lado, e, por esse motivo, Zé da Bronca é chamado”.

A referência era ao diretor-social da Ausa, Abrahão Marsick. Cabia a ele promover, em todos os domingos, bailes na sede social.

A FOTOGRAFIA

Aproximadamente 1955. Rua Coronel Oliveira Lima. Escreve Claudia Ferreira, do blog ‘Santo André Ontem e Hoje’:

Esta foto é do acervo de Cida Simões e ela nos relata sobre a foto:

A Casa Jacob era ao lado do Magazine Santo André no Largo da Estátua, atrás é a Rua Oliveira Lima e saiu dali carreata em prol dos flagelados da seca do Nordeste.

Esse senhor que está ao lado é o vereador Dr. Amazonas, o organizador do evento. Estava falando com meu pai no carro do serviço de alto-falante, combinando o trajeto. Foi um sucesso.

A cidade colaborou. Um evento maravilhoso numa época que ninguém fazia isso normalmente.

Diário há meio século

Quinta-feira, 5 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1376

Manchete – Governo anuncia o fim das detenções políticas no País

Santo andré – Semasa firma contratos para obras de água nas vilas Valparaíso, Floresta, bairro Pinheirinho e Jardim Santo Antonio.

Caixa de Pensões instala em suas novas dependências o ambulatório médico e o serviço de assistência odontológica.

São Bernardo – Recenseamento indica 417,7 mil habitantes na cidade, mas pode ainda haver revisão.

Diadema – Serviço Autônomo de Águas e Esgoto recebe os veículos para a sua primeira frota: um caminhão e uma picape, ambos Chevrolet.

Em 5 de novembro de...

1907 – Criado o Distrito de Paz de Paranapiacaba, no Alto da Serra, em São Bernardo, hoje Santo André. Foi o terceiro do Grande ABC, depois da sede São Bernardo (1812) e Ribeirão Pires (1896).

1915 – Realizada a primeira comunhão de meninas na Matriz de Santo André.

1920 – De regresso da Itália, chegam a Santo André os negociantes locais André Magine e Luiz Martinelli.

1930 – Nasce, em Amparo (São Paulo), José Rossi. Futebolista. Criou o método ‘Bola nos Pés, Livro nas Mãos’. Foi professor das escolinhas de futebol de São Bernardo e publicou vários livros, com suas experiências esportivas e de vida.

Hoje

Dia Nacional da Cultura e da Ciência, em alusão a 5 de novembro de 1849, data do nascimento de Rui Barbosa

Dia do Técnico de Eletrônica, instituído pela lei estadual paulista 4265, do governador Montoro

Dia do Radioamador

Dia do Técnico Agrícola

Santos do Dia

Isabel e Zacarias. A Igreja latina celebra em 5 de novembro a festa da mãe de João Batista e une à sua memória a do marido Zacarias.

Mariano de La Mata Aparício

GUIDO MARIA . Beato italiano. Em 1885 funda uma congregação de evangelização dos não cristãos

Municípios Paulistas

Hoje é o aniversário de Itapetininga, criado em 5 de novembro de 1770, quando se separa de Sorocaba; Espírito Santo do Turvo (1885); Pilar do Sul (1891); Guatapará (1990); Rosana (1990).