Estado do Rio registra 108 mortes por covid-19 em 24 horas

04/11/2020 | 20:02



O Estado do Rio de Janeiro registrou 108 mortes por covid-19 no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 4, pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 20.759 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio. Já o número de casos foi mantido em 313.089, mesmo patamar de terça-feira (3), em função de um problema no sistema.

Na terça-feira, 3, o número de casos no município de São João da Barra tinha chegado a 2.633, o que, segundo a secretaria de Saúde, estava incorreto. Nesta quarta-feira, esse número foi corrigido para 1.319 - 1.314 a menos do que na terça. No entanto, o aumento de casos em outros municípios fez com que o número total permanecesse em 313.089.

Outras 462 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas por covid-19, e 288.531 pacientes se curaram.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (12.219), Duque de Caxias (789), São Gonçalo (787), Nova Iguaçu (686), Niterói (520), São João de Meriti (493), Campos dos Goytacazes (432), Belford Roxo (325), Petrópolis (271) e Magé (247).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (120.432), Niterói (16.067), São Gonçalo (15.120), Belford Roxo (11.201), Duque de Caxias (11.014), Macaé (9.680), Nova Iguaçu (7.882), Campos dos Goytacazes (7.801), Volta Redonda (7.560) e Teresópolis (7.522).