Felipe Conceição ganha reforços de Bidu e Bruno Paulo no Guarani

O técnico Felipe Conceição ganhou mais duas opções para escalar o Guarani no jogo desta sexta-feira, contra o CSA, no Brinco de Ouro da Princesa, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

O lateral-esquerdo Bidu e o atacante Bruno Paulo foram liberados pelo departamento médico e já estão treinando com os companheiros. Ambos devem ser opção no banco de reservas para o próximo jogo.

Por outro lado, Felipe Conceição ainda não devem contar com dois jogadores que vinham atuando entre os titulares. O zagueiro Bidu e o atacante Waguininho continuam no departamento médico do Guarani.

O mesmo vale para o volante Eduardo Person, que ainda não sabe quando vai ter condições após sofrer uma lesão ligamentar no joelho. Ele será avaliado em duas semanas para ter um diagnóstico mais preciso.

Felipe Conceição vai definir o time titular do Guarani no treinamento desta quinta-feira, mas tudo indica que a base do jogo contra o Juventude, no último domingo, será mantida.

Na 14ª colocação, com 21 pontos, o Guarani busca a reabilitação contra o CSA para não correr risco de voltar para a zona de rebaixamento da Série B.